Vis Pesaro-Ternana segui la DIRETTA del match del Benelli

Alle ore 17.30 si svolge l'incontro tra Vis Pesaro e Ternana al Benelli, un match che rappresenta un anticipo dei playoff. I biancorossi hanno conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, segnando un momento positivo nel loro cammino stagionale. La partita è seguita in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale sugli eventi che si svolgono sul campo.

Sfida play off allo stadio Benelli. Nel settore ospiti sono stati acquistati 242 tagliandi dai tifosi rossoverdi Un anticipo ‘Play off’ tra Vis Pesaro-Ternana (ore 17.30). I biancorossi sono in piena fase di risalita, dopo aver ottenuto otto punti nelle ultime quattro gare. I rossoverdi invece attraversano un momento connotato da discontinuità. Nelle ultime cinque partite infatti tre vittorie e due sconfitte per la compagine allenata da Fabio Liverani. Sono tre i punti che separano le avversarie in classifica generale. La bagarre per il post season appare incerta quanto accesissima. La sfida del Benelli fornirà una ulteriore risposta in vista del rush conclusivo della stagione regolare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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