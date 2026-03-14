Virtus Bologna-Olimpia Milano arriva il derby d’Italia | quando e dove vederlo

Il 14 marzo 2026 si gioca il derby d’Italia tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, due delle squadre più prestigiose del campionato di pallacanestro italiano. La partita si terrà a Bologna e rappresenta uno degli incontri più attesi della stagione, con entrambe le formazioni che cercano di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida è considerata una delle più importanti del torneo.

Bologna, 14 marzo 2026 – È il derby d’Italia, la sfida storica, tra Virtus e Milano, ma è anche la sfida che vale una bella fetta di primo posto in classifica. Virtus-Milano è tutto questo e molto altro è il confronto tra le due regine d’Italia, le squadre che si sono divise lo scudetto negli ultimi anni e che si contrappongono in Eurolega. Insomma Virtus - Milano non sarà mai una sfida come le altre e domani non fa eccezione con oltre 200 precedenti tra le due squadre. La sfida domenica 15 marzo. Alla palla a due, in programma alla Virtus Arena alle 20 arrivano due squadre vogliose di imporsi senza guarda a chi manca, ma con quella carica che solo queste sfide riescono a dare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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