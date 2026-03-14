Un uomo di 40 anni di origine bielorussa è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione. La sentenza riguarda accuse di violenza sessuale e stalking nei confronti della ex compagna. La vicenda si è conclusa con questa condanna dopo il processo. La condanna è stata emessa in un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva.

E’ stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione il quarantenne di origine bielorusso finito a processo con l’accusa di violenza sessuale e stalking nei confronti della moglie. Nel rito abbreviato il giudice delle indagini preliminari Diana Brusacà (nella foto) ha riqualificato in lesioni l’accusa di stalking condannandolo per violenza sessuale, lesioni e minacce applicando la misura alternativa della semilibertà. Il pubblico ministero Monica Burani che aveva coordinato le indagini svolte dai carabinieri ai quali era stata presentata la denuncia aveva chiesto la condanna a cinque anni di reclusione. I fatti risalgono alla scorsa estate quando la donna aveva avviato le pratiche di separazione intraprendendo una nuova relazione sentimentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sull’ex compagna: "Non sarai di nessun altro". Condannato a 3 anni e 2 mesi

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