violenza di genere 133 richieste di aiuto

Un rifugio per ogni donna che si sente umiliata, maltrattata, ferita. Il Centro Donna di Cesena e Centro Antiviolenza del Comune di Cesena è un servizio antiviolenza che offre accoglienza e sostegno alle donne che necessitano di supporto. Secondo un rapporto del Ministero dell’Interno, in Italia nel 2025 sono state uccise 97 donne, di cui 85 in ambito familiare e affettivo. Donne uccise da ’chi diceva di amarle’. "Alla radice della violenza sulle donne – spiega Claudia Gatta, responsabile del Centro Donna del Comune di Cesena – vi è un atteggiamento possessivo e egoistico: la volontà di negare alla donna la propria autonomia, la propria dignità personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carabinieri Vibo contro violenza donne: a gennaio reati aumentati del 133%Il 16 e 17 febbraio, presso lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, si sono tenuti due incontri formativi sulla violenza di genere, promossi dal Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valenti ... cn24tv.it

Nel Vibonese violenze di genere aumentate a gennaio del 133%: i carabinieri e l’associazione Attivamente Coinvolte rafforzano la sinergiaIl dato emerso durante due incontri formativi promossi nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno sul territorio provinciale. I militari dell’Arma e le operatrici del Centro a ... ilvibonese.it

