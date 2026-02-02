A Napoli femminicidi raddoppiati Coinvolti sempre più giovani 9mila procedimenti per violenza di genere

A Napoli, i femminicidi sono raddoppiati rispetto all’anno scorso. La polizia ha aperto più di 9.000 procedimenti per violenza di genere, molti dei quali coinvolgono giovani. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore generale Aldo Policastro ha fatto il punto, evidenziando anche 187 casi che riguardano minori. La situazione si fa sempre più preoccupante e richiede interventi immediati.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale Aldo Policastro ha tracciato il quadro sui procedimenti per violenze di genere; oltre 9mila in totale, 187 quelli che riguardano minori.

