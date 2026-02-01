Violenza di genere in aumento | 2.169 casi in un anno a Napoli Nord Allarme sovraffollamento in carcere

La violenza di genere cresce ancora a Napoli Nord. In un solo anno, sono stati registrati 2.169 casi, un dato che fa salire la paura tra le persone che vivono in zona. Le vittime si fanno sempre più giovani e anche gli autori sono spesso minorenni. Intanto, le carceri si riempiono e il sovraffollamento diventa un problema serio. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Il preoccupante fenomeno analizzato durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. Camorra sempre più holding finanziaria "La violenza di genere è ancora una priorità su tutto il territorio. Il quadro è allarmante non solo sul piano quantitativo ma anche per l'abbassamento dell'età delle vittime e degli autori". A sottolinearlo il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, nel corso della sua relazione alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario. "I dati dell'ultimo anno parlano chiaro: oltre 9.109 procedimenti (dati più o meno stabili rispetto al 2024) in materia di violenza di genere (maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale) iscritti nel distretto e 10 femminicidi, il doppio rispetto al 2024.

