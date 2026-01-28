Violenza di genere 4 casi al giorno Chiedere aiuto si può | ecco come fare

In Bergamasca, i casi di violenza di genere continuano ad aumentare. Quattro donne al giorno si rivolgono ai servizi, cercando aiuto. Nonostante la crescita dei numeri, c’è sempre una strada aperta per chi ha bisogno di supporto. Le associazioni e le forze dell’ordine spiegano come chiedere aiuto in modo efficace e sicuro.

I SERVIZI. I casi di «codice rosso» continuano a crescere anche in Bergamasca: ma chiedere aiuto è possibile. Il sito, la chat segreta e il numero unico in anonimato. In Bergamasca la violenza di genere continua a crescere e i numeri lo confermano: tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 (l’ultimo anno giudiziario) i procedimenti attivati nella categoria «codice rosso» sono stati 1.659, in aumento rispetto ai 1.391 dei dodici mesi precedenti e ai 1.053 registrati tre anni fa, con un incremento complessivo di oltre il 57% nell’arco del triennio. Il dato complessivo equivale a più di quattro casi al giorno e comprende le principali tipologie previste dal «codice rosso»: maltrattamenti, atti persecutori (stalking), delitti contro la libertà sessuale e violenze in ambito familiare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

