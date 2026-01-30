Calabria Vinyl Market | Fiera del Disco a Porto Bolaro

Reggio Calabria si prepara a ospitare la Calabria Vinyl Market, la fiera del disco che si terrà nel fine settimana a Porto Bolaro. Gli appassionati di musica e collezionismo si organizzano per visitare gli stand, scoprire vinili rari e scambiare opinioni con altri appassionati. L’evento si svolgerà sabato e domenica, a partire dalle 9 del mattino.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della musica e del collezionismo: la Fiera del Disco del circuito Calabria Vinyl Market, in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, dalle ore 09.30 alle 21, con ingresso gratuito, presso il Centro.

