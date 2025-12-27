Vincita record alla lotteria negli Usa | azzecca i sei numeri e si porta a casa quasi due miliardi di dollari

Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il Powerball 19. Il montepremi complessivo raggiunge la cifra di 1 miliardo e 817 milioni di dollari. “E’ un premio che cambia la vita”, dice Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group e CEO di Iowa Lottery. Il vincitore può scegliere: 850 milioni subito o tutto in 30 anni. Il vincitore, per adesso ancora anonimo, potrà scegliere tra 2 diverse soluzioni per riscuotere la vincita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vincita record alla lotteria negli Usa: azzecca i sei numeri e si porta a casa quasi due miliardi di dollari Leggi anche: Regalo di Natale ricchissimo negli Usa: vinti quasi due miliardi grazie alla lotteria Powerball! Leggi anche: Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vincita record al Powerball, 1,81 miliardi di dollari; Fa 6 con la schedina, vince 1,8 miliardi: il jackpot record a Natale; Vincita record alla lotteria Powerball negli Usa: premio da 1,81 miliardi di dollari (il secondo più alto della storia); Un uomo ha vinto 1,8 miliardi di dollari al Powerball negli USA: aveva una probabilità su 292 milioni. Lotteria record negli Usa: vincita da 1,81 mld - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Lotteria record negli Usa: vincita da 1,81 mld $" pubblicato il 27 Dicembre 2025 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

Regalo di Natale da 1,81 miliardi, vincita record negli Usa - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Vincita record al Powerball, 1,81 miliardi di dollari - Un vincitore in Arkansas ha portato a casa 1,81 miliardi di dollari alla vigilia di Natale grazie a un biglietto con tutti e sei numeri vincenti. ansa.it

Powerball, jackpot da 1,81 miliardi di dollari: le immagini dal luogo della vincita da record Il biglietto acquistato in una stazione di servizio dell'Arkansas - facebook.com facebook

#Juorno #vincita record da 1,817 miliardi di dollari al #powerball, il secondo #jackpot più alto nella storia delle #lotterie #USA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.