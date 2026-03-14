A Palazzo Baronale è stato presentato il libro “Ci vedremo all’altro mondo”, scritto da Luigi Cacciapuoti. Un’opera intensa che affronta il senso della vita e il mistero dell’eternità attraverso un dialogo immaginario con la madre scomparsa, tra riflessioni personali, valori religiosi e riferimenti evangelici. Domande profonde attraversano il racconto: esiste davvero un’altra vita? E potremo rincontrare chi abbiamo amato? All’incontro sono intervenuti la vicepresidente del Senato Castellone, il sindaco Franco Gaudieri, il parroco don Gaetano Bianco e Raffaele Mastrantuono, ex parlamentare ed ex primo cittadino di Villaricca.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca. Presentato libro di Luigi Cacciapuoti “Ci vedremo all’altro mondo”

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Villaricca. Presentato libro di Luigi Cacciapuoti Ci vedremo all'altro mondo