Villaricca Presentato libro di Luigi Cacciapuoti Ci vedremo all’altro mondo

Da teleclubitalia.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Baronale è stato presentato il libro “Ci vedremo all’altro mondo”, scritto da Luigi Cacciapuoti. Un’opera intensa che affronta il senso della vita e il mistero dell’eternità attraverso un dialogo immaginario con la madre scomparsa, tra riflessioni personali, valori religiosi e riferimenti evangelici. Domande profonde attraversano il racconto: esiste davvero un’altra vita? E potremo rincontrare chi abbiamo amato? All’incontro sono intervenuti la vicepresidente del Senato Castellone, il sindaco Franco Gaudieri, il parroco don Gaetano Bianco e Raffaele Mastrantuono, ex parlamentare ed ex primo cittadino di Villaricca.... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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