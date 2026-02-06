Colleferro Presentato in Biblioteca comunale il libro Gente di Roma Gente del Mondo di Gianni Clementi uno dei più prolifici e amati autori teatrali contemporanei
Sabato 31 gennaio la Biblioteca comunale di Colleferro ha ospitato la presentazione del libro “Gente di Roma, Gente del Mondo” di Gianni Clementi. L’autore, tra i più apprezzati e prolifici del teatro italiano, ha incontrato il pubblico in un evento semplice e diretto. Tante persone hanno ascoltato le sue storie, scoprendo il suo modo di raccontare la vita e le emozioni delle persone comuni. La sala si è riempita di commenti e applausi, mentre Clementi ha condiviso qualche aneddoto sul
