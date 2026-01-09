La Cura dell’Altro fiorisce a Pagani | presentato il libro di Alfonso Vaccaro
A Pagani è stato presentato il libro di Alfonso Vaccaro, inserito nella rassegna “Pagani che legge a Natale”. L’opera, dedicata ai cani e ai gatti, affronta il tema dell’accoglienza e della cura dell’altro, offrendo una riflessione sulla relazione tra esseri umani e animali. L’evento ha coinvolto il giovane autore, che ha condiviso il suo lavoro e il messaggio di sensibilità e rispetto.
Inserito nella rassegna “Pagani che legge a Natale”, l’evento ha visto protagonista il giovane autore Alfonso Vaccaro e il suo libro dedicato al mondo dei cani e dei gatti: un’opera che, dietro il racconto degli amici a quattro zampe, nasconde una profonda metafora sull’esistenza e sull’accoglienza. La manifestazione è stata fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
