La Cura dell’Altro fiorisce a Pagani | presentato il libro di Alfonso Vaccaro

A Pagani è stato presentato il libro di Alfonso Vaccaro, inserito nella rassegna “Pagani che legge a Natale”. L’opera, dedicata ai cani e ai gatti, affronta il tema dell’accoglienza e della cura dell’altro, offrendo una riflessione sulla relazione tra esseri umani e animali. L’evento ha coinvolto il giovane autore, che ha condiviso il suo lavoro e il messaggio di sensibilità e rispetto.

