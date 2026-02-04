Villa Boschetti un partenariato pubblico-privato per farne un vero polo culturale

San Cesario sul Panaro cerca un partner culturale per rilanciare Villa Boschetti. Il Comune ha avviato una ricerca, puntando a trovare un soggetto che condivida l’obiettivo di trasformare la villa in un polo culturale. L’idea è di creare un partenariato pubblico-privato che duri nel tempo e coinvolga reti sul territorio. La speranza è di attirare organizzazioni in grado di portare avanti un progetto stabile e di lungo respiro.

Un bando (grautito) del Comune di San Cesario, insieme alla Regione, per attirare un gestore privato e sfruttare le risorse mazionali finora investite San Cesario sul Panaro cerca un partner culturale che condivida "una responsabilità pubblica, una visione di lungo periodo e una capacità di costruire reti territoriali". Singolo o in forma aggregata, dovrà "contribuire allo sviluppo progettuale" di Villa Boschetti, per la quale il Comune negli ultimi 15 anni ha investito oltre due milioni di euro in recupero e rilancio, tra Pnrr e fondi nazionali. L'obiettivo, ora, è animare queste risorse, stante il grande sottoutilizzo della struttura.

