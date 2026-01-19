Riqualificazione al Polo culturale di Villa Gandini inaugurata la Casa del Custode

È stata inaugurata la Casa del Custode, parte della riqualificazione del Polo culturale di Villa Gandini a Formigine. I locali restaurati offrono nuovi spazi dedicati ai giovani, ampliando le opportunità di partecipazione culturale e sociale nel territorio. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale, creando un punto di riferimento aperto a tutte le età e promuovendo l’incontro tra comunità e cultura.

Nuovi spazi per i giovani a Formigine! Dedicati a loro, i locali restaurati di quella che è conosciuta come la "casa del custode", nelle pertinenze di Villa Gandini, che amplia così la propria offerta come Polo culturale frequentato da persone di tutte le età. Ora il progetto prosegue come spazio di relazione, un posto informale dove i giovani possano incontrarsi, socializzare e creare legami comunitari. L’ambiziosa sfida è stata affidata - dopo un percorso condiviso con i ragazzi stessi - ad Aliante, cooperativa sociale che è risultata assegnataria dell’avviso pubblico rivolto a Enti del terzo settore per la co-progettazione delle attività.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Inaugura l’ex casa del custode a Villa Gandini. Una spazio per i giovani costato oltre un milione

È stato inaugurato l’ex casa del custode a Villa Gandini, un nuovo spazio dedicato ai giovani. Costato oltre un milione di euro, si inserisce in un contesto che ospita già la biblioteca comunale, un coworking, una sala prove musicali, il Centro di educazione alla sostenibilità ambientale e un parco giochi molto frequentato. Questo intervento arricchisce l’offerta culturale e ricreativa della zona, favorendo incontri e iniziative per la comunità locale.

"Inaugurata la mensa scolastica nel nuovo polo a Villa Chiaviche"

È stato inaugurato il nuovo polo scolastico di Villa Chiaviche, integrato da una mensa moderna e sostenibile. Il progetto promuove un impatto ambientale ridotto e spazi più qualificanti, rappresentando un esempio di architettura sostenibile che unisce funzionalità e rispetto per l’ambiente, nel cuore del quartiere.

