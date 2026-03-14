Villa Garibaldi riapre al pubblico oggi, sabato 14 marzo 2026, dopo che sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza. I lavori sono stati necessari a causa dei danni provocati dai violenti eventi atmosferici che si sono verificati a Palermo nei primi due mesi dell’anno. La riapertura coincide con il salvataggio del ficus di 170 anni, che si trova all’interno della villa.

Villa Garibaldi torna ad accogliere i visitatori oggi, sabato 14 marzo 2026, dopo interventi urgenti di messa in sicurezza resi necessari dai violenti fenomeni atmosferici registrati a Palermo nei primi due mesi dell’anno. Anche Villa Giulia riaprirà entro la fine della prossima settimana, sebbene alcune aree rimarranno temporaneamente chiuse per permettere ulteriori verifiche strutturali e conservative. Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Verde Piero Alongi hanno confermato che la chiusura temporanea dei parchi è stata una scelta necessaria per garantire l’incolumità dei cittadini e proteggere il patrimonio arboreo danneggiato. Le... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Garibaldi riapre: salvato il ficus di 170 anni

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Villa Garibaldi e Villa Giulia si fanno belle e riaprono al pubblico: c'è un piano per salvare il ficus monumentaleDopo i danni del maltempo, sono stati conclusi gli interventi urgenti chiesti dal Comune che rendono di nuovo fruibile le due aree verdi.

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