Villa Garibaldi e Villa Giulia si fanno belle e riaprono al pubblico | c' è un piano per salvare il ficus monumentale

Villa Garibaldi ha riaperto al pubblico dopo interventi di restauro, mentre entro la fine della prossima settimana sarà la volta di Villa Giulia. Entrambe le ville sono state oggetto di lavori di recupero e sono ora accessibili di nuovo ai visitatori. È stato predisposto un piano per intervenire sul ficus monumentale presente nelle aree esterne.

Dopo i danni del maltempo, sono stati conclusi gli interventi urgenti chiesti dal Comune che rendono di nuovo fruibile le due aree verdi. Il sindaco Lagalla e l'assessore Alongi: "Salvaguardiamo il nostro patrimonio arboreo". Strategia articolata in due fasi per la cura dell'albero con una aspettativa di vita stimata in circa 170 anni Torna fruibile al pubblico Villa Garibaldi, mentre entro la fine della prossima settimana verrà riaperta anche Villa Giulia. Le due ville storiche, infatti, sono state oggetto di interventi di messa in sicurezza a causa dei violenti fenomeni atmosferici su Palermo registrati nei primi due mesi del 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati “I colori dell’aria” a Villa d’Almè fanno il pieno di pubblicoOrmai prossima ai quattro anni di vita e consolidatasi in ben quattordici appuntamenti che hanno toccato varie località della nostra provincia, la... Leggi anche: Riaprono i giardini di Villa Taranto e per la prima volta anche anche la villa Una selezione di notizie su Villa Garibaldi Temi più discussi: Villa Garibaldi chiusa per interventi di manutenzione: Riapertura la prossima settimana; Orari di aperture e chiusura delle ville, giardini, parchi comunali periodo primavera-estate 2026; Un intervento da 487 mila euro per riqualificare i Boschetti Reali; Sabato 28 marzo la celebrazione dell’operazione Tombola con il presidente dell’Istituto Alcide Cervi Vasco Errani. Riaprono Villa Garibaldi e Villa Giulia, il Comune: Salveremo il ficus di piazza Marina, vivrà altri 170 anniTorna fruibile al pubblico Villa Garibaldi, mentre entro la fine della prossima settimana verrà riaperta anche Villa Giulia. Le due ville storiche, infatti, sono state oggetto di interventi di messa i ... lasicilia.it Villa Garibaldi a Castelfiorentino: imparare l’arte del ricamo in un’atmosfera d’altri tempiVisita guidata a Villa Garibaldi, dimora storica di Garibaldi, con laboratorio di ricamo. La Compagnia teatrale Passi di Luce organizza un evento per riscoprire l'antica arte del ricamo. Ingresso 5 ... lanazione.it Villa Garibaldi, Palermo © Foto di Baldassare Lo Cicero - facebook.com facebook Entro la fine della prossima settimana riaprirà anche Villa Giulia. Le due ville storiche erano state chiuse per interventi di messa in sicurezza x.com