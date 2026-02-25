Museo del termalismo | riapre dopo oltre 10 anni il bar del rustico di Villa Draghi

Il progetto prevede interventi scaglionati nel tempo. Il sindaco di Montegrotto, Mortandello: «Un tassello importante della nostra strategia di valorizzazione del patrimonio storico e turistico di Montegrotto Terme» Dopo oltre dieci anni di chiusura, il bar del rustico di Villa Draghi si prepara a riaprire prima dell'estate. Il Comune di Montegrotto Terme ha individuato un gestore disposto non solo a riportare in funzione il locale, lasciato in condizioni disastrose dal precedente affittuario, ma anche a investire in un progetto di valorizzazione di lungo periodo. «Questo è un progetto importante e condiviso - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - che restituisce vita a uno spazio rimasto chiuso troppo a lungo. Abbiamo deciso di permettere un ampliamento progressivo perché l'investimento richiesto è significativo: si partirà con un bar più raccolto e un dehor estivo con ombrelloni e tavolato, per poi sviluppare il progetto nel tempo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

