Vignali e Castaldini sul treno di Forza Italia per il sì | Vogliamo una giustizia più equilibrata e imparziale

Vignali e Castaldini hanno annunciato il loro sostegno al referendum costituzionale sulla magistratura, affermando di voler contribuire a una giustizia più equilibrata e imparziale. Entrambi hanno dichiarato di essere a favore di questa modifica, descrivendo il loro impegno come parte di un percorso per un’Italia che desidera cambiare. La loro posizione è stata comunicata in occasione di un evento pubblico.

Referendum: al voto il 22 e 23 marzo. Da Parma hanno partecipato 10 tra militanti e dirigenti del partito “Anche noi sul treno per il sì al referendum costituzionale sulla magistratura per dare all’Italia che vuole cambiare una giustizia più equilibrata e imparziale.” Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali, presidente del gruppo e membro della segreteria nazionale del partito e Valentina Castaldini, consigliere questore e coordinatore di Forza Italia in Emilia, salendo sul treno organizzato dallo stesso partito per promuovere il sì al referendum costituzionale che vedrà le urne aperte i prossimi 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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