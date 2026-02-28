Salernitana-Catania i primi convocati di Cosmi | 4 assenti

Dopo la rifinitura mattutina al centro sportivo Mary, il tecnico ha annunciato i primi convocati per la partita tra Salernitana e Catania. Quattro giocatori non sono stati inseriti nella lista a causa di assenze. La rosa ufficiale si prepara a scendere in campo, con alcuni elementi esclusi per motivi ancora non specificati. La sfida si avvicina e l’attenzione si concentra sulle scelte dell’allenatore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Serse Cosmi ha convocato 21 calciatori per la sfida in programma domani pomeriggio alle 14:30 allo stadio Arechi contro il Catania, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 202526. Di seguito l'elenco: PORTIERI: 1 Donnarumma, 41 Cevers; DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemi?, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio, 35 Cabianca; CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 29 Tascone; ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 11 Antonucci, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.