Vibo | 7 milioni per un marchio che unisce il territorio

Nel centro di Santa Domenica di Ricadi, un incontro si svolge il 14 marzo 2026, attirando l'attenzione su un progetto da 7 milioni di euro. Al tavolo ci sono rappresentanti locali e stakeholder coinvolti nel lancio di un marchio che unisce il territorio. La riunione si concentra sulle iniziative per promuovere e valorizzare le caratteristiche distintive di questa zona.

Il 14 marzo 2026, nel cuore di Santa Domenica di Ricadi, si sta svolgendo un incontro che potrebbe ridefinire le coordinate economiche della provincia di Vibo Valentia. Al centro del dibattito c’è il marchio territoriale di qualità, uno strumento già validato dal Ministero che punta a unificare la voce del territorio. Vitaliano Papillo, alla guida del GAL Terre Vibonesi, ha presentato questo meccanismo non come un semplice logo, ma come una rete operativa capace di collegare mare, montagna ed entroterra in un’unica offerta competitiva. L’incontro si tiene all’Hotel Villaggio Stromboli, dove sindaci, imprenditori e operatori turistici hanno ascoltato la proposta di creare un sistema integrato invece di lasciare che le eccellenze locali rimangano isolate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo: 7 milioni per un marchio che unisce il territorio Articoli correlati Mela Bernina, il progetto che unisce ricerca e territorio presentato a BormioIl progetto mira a valorizzare la mela come elemento identitario e produttivo del territorio, promuovendo una filiera di qualità Al Villaggio... Leggi anche: Capitale della cultura: Massa si presenta. “Proposta che unisce tutto il territorio” SAF | Batterie AGM Gel e Litio per ogni applicazione – Partner ufficiale Yigit Akku in Italia Approfondimenti e contenuti su Vibo 7 milioni per un marchio che... Temi più discussi: Vibo, dal torrente Sant'Anna ai depuratori di Porto Salvo e Piscopio: al via i lavori da 9 milioni di euro - FOTO; Interventi per 9 milioni sulla depurazione nel vibonese; Depurazione, oltre 9 milioni per interventi nel Vibonese; Depurazione, Montuoro: Oltre 9 milioni di euro di interventi nel Vibonese per rafforzare il sistema&quo. Vibo, dal torrente Sant’Anna ai depuratori di Porto Salvo e Piscopio: al via i lavori da 9 milioni di euro – FOTOConsentiranno di risolvere il problema dell'inquinamento nel torrente. Montuoro: «Oggi giornata storica». Presenti anche il Prefetto Colosimo e il Procuratore Falvo ... corrieredellacalabria.it Depurazione a Vibo Valentia, via al collettamento: affidati interventi per 1,2 milioniArriva l’atteso annuncio del sindaco Romeo sull’impianto di Silica: via alla realizzazione della condotta sottomarina verso la frazione Portosalvo. Stop agli scarichi nel torrente Sant’Anna ... catanzaro.gazzettadelsud.it Pallavolo B1F GirD - Vibo Valentia punta a conservare il primato solitario nella trasferta di Pomezia x.com CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA NEL VIBONESE: IDENTIFICATE 170 PERSONE Operazione di sicurezza tra Vibo Valentia, Ionadi e San Gregorio d’Ippona: verifiche su veicoli, esercizi pubblici e rispetto delle misure di prevenzione https://www. - facebook.com facebook