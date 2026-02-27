Capitale della cultura | Massa si presenta Proposta che unisce tutto il territorio

Massa si prepara a presentarsi a Roma con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento come capitale italiana della cultura nel 2028. La città mette in campo un progetto che coinvolge tutto il territorio, sperando di convincere la giuria durante la manifestazione prevista. È un’occasione importante per mettere in risalto le sue peculiarità e le proposte culturali per il futuro.

Massa, 27 febbraio 2026 – Ci siamo. Massa si presenta a Roma per. portare a casa la Luna. In un’ora dovrà cercare di convincere la giuria del Ministero per farsi assegnare il titolo di capitale italiana della cultura nel 2028. Una delegazione della provincia, composta da circa 80 persone, prenderà posto stamani nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura dove sono in corso le audizioni delle 10 città finaliste. Per Massa ci sono i rappresentanti degli enti, delle associazioni e dei Comuni che fanno parte del progetto ’La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia’. Sono quattro invece i relatori: il sindaco Francesco Persiani, il presidente del Comitato scientifico Umberto Broccoli, il coordinatore del Comitato promotore Emanuele Bertocchi e Irene Sanesi, responsabile del dossier di candidatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

