Mela Bernina il progetto che unisce ricerca e territorio presentato a Bormio

Al Villaggio Coldiretti di Bormio si è tenuto un incontro dedicato alla Mela Bernina, un progetto che collega ricerca e territorio. Durante l’evento, si è parlato di come questa mela rappresenti un pezzo importante di identità locale e di filiera. Presenti agricoltori, ricercatori e appassionati, tutti insieme per conoscere meglio questa varietà e il suo valore per il territorio.

Il progetto mira a valorizzare la mela come elemento identitario e produttivo del territorio, promuovendo una filiera di qualità Al Villaggio Coldiretti Valtellina di Bormio, la Mela Bernina è diventata racconto e tema di un incontro di territorio, di filiera, di identità. Un progetto che sale in vetta e porta il cuore della produzione agricola di valle sulle tavole dei consumatori. Il convegno "La Mela Bernina sale in quota! Una nuova identità per il territorio", moderato dalla giornalista Sara Baldini, ha messo attorno allo stesso tavolo ricerca, agricoltura e rappresentanza. Chiusura in chiave gastronomica con il cooking show dello chef Gianni Tarabini: un risotto e un dolce per tradurre la Mela Bernina in cucina, davanti al pubblico.

