Il futuro dell’inceneritore Scontro sul volume dei rifiuti | No al raddoppio dell’attività

Il gruppo consiliare di centrodestra ‘Noi per Montale’ ha presentato un’interpellanza che sarà discussa nel consiglio comunale di venerdì 13 marzo, in merito alla possibilità di aumentare quasi del doppio il volume dei rifiuti trattati dall’inceneritore di Montale. La discussione riguarda il volume attuale e le proposte di modifica dell’attività dell’impianto.

Sulla possibilità di un aumento, fin quasi ad un raddoppio del quantitativo di rifiuti trattati nell’inceneritore di Montale, il gruppo consiliare di centrodestra ’Noi per Montale’ ha presentato un’interpellanza che sarà discussa nel consiglio comunale di venerdì prossimo 13 marzo. "In commissione ambiente della Regione Toscana – afferma il gruppo di centrodestra - è stato previsto un aumento, quasi un raddoppio diremmo, della quantità di rifiuti da incenerire nell’impianto, che passerà dalle attuali 45.000 tonnellate all’anno a ben 75.000 tonnellate annue. Ci sembra impossibile – continua il gruppo guidato dal consigliere Lorenzo Bandinelli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro dell’inceneritore. Scontro sul volume dei rifiuti: "No al raddoppio dell’attività" Articoli correlati Inceneritore di Acerra, “il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone, riciclabili” la prima relazione dell’OsservatorioPubblicata la prima relazione dell'Osservatorio Regionale sull'Inceneritore di Acerra. Leggi anche: È scontro sui rifiuti: "Stop inceneritore, non ridurrà la Tari" Aggiornamenti e notizie su Il futuro dell'inceneritore Scontro sul... Argomenti discussi: Il futuro dell’inceneritore. Scontro sul volume dei rifiuti: No al raddoppio dell’attività. Inceneritori, il futuro non è scrittoIn merito alle dichiarazioni dell’assessore regionale all’Ambiente Tiziano Consoli sulla strategia rifiuti e sulla realizzazione di un inceneritore, Marche a Rifiuti Zero ribadisce con forza che ... ilrestodelcarlino.it È scontro sui rifiuti: Stop inceneritore, non ridurrà la TariLa Tari non si abbassa con l’inceneritore: la vera svolta è ridurre i rifiuti. Così Daniele Antonozzi, presidente dell’associazione Marche a Rifiuti Zero Ets, dopo l’intervista del Carlino ... ilrestodelcarlino.it