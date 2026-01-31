Rifiuti abbandonati e degrado | sale la protesta

Questa mattina i residenti di Campocavallo di Osimo si sono svegliati con una brutta sorpresa. Nei pressi della pista ciclabile, un gruppo di volontari ha trovato almeno una decina di sacchi neri abbandonati nella notte, in modo furtivo. La scena di rifiuti gettati senza scrupoli ha scatenato la protesta dei cittadini, già stanchi del degrado e dell’inciviltà che peggiorano la qualità della vita nel quartiere. Ora si spera in controlli più serrati e in azioni concrete per fermare questo fenomeno.

Almeno una decina di sacchi neri sono stati scaricati nei pressi della pista ciclabile di Campocavallo di Osimo, presumibilmente l’altra notte, lontano da sguardi indiscreti. All’interno rifiuti ingombranti lasciati appunto da ignoti. Ci sono telecamere che monitorano la zona, già collocate contro gli atti vandalici e i furti segnalati in passato, e l’autore potrebbe avere le ore contate. Non solo Osimo è alle prese con la lotta al degrado. Ci sono diverse strade ammalorate che necessitano di interventi anche a Loreto, per cui il piano asfalti è pronto. In periferia i loretani hanno ceduto all’ironia e in queste ore è comparso un cartello "Santa Casa, asfaltaci le strade" posto ai margini di una delle vie più rovinate dall’usura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'abbandono di rifiuti lungo le strade e sul lungomare di Latina rappresenta un problema di degrado e pulizia pubblica.

