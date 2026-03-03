Viaggio nelle bellezze della storia narnese per gli studenti del Metelli di Terni

Gli studenti del liceo artistico Orneore Metelli di Terni hanno partecipato a una visita guidata tra le principali bellezze monumentali di Narni. La passeggiata ha coinvolto vari luoghi storici e architettonici della città, offrendo ai giovani un'occasione di conoscere direttamente le testimonianze del passato locale. L'evento si è svolto oggi, con la presenza di insegnanti e guide specializzate.

Visita guidata tra le bellezze monumentali di Narni per gli studenti del liceo artistico Orneore Metelli di Terni. Ben 40 ragazzi, insieme ad alcuni docenti, nei giorni scorsi sono saliti nel cuore della città del Gattamelata per andare alla scoperta dello straordinario patrimonio. "Il percorso -.