inverno stagione da vivere fra riti tradizioni idee di viaggio nel libro di isa grassano

In inverno, tra tradizioni e spunti di viaggio, il libro di Isa Grassano invita a scoprire un modo autentico di vivere questa stagione. Con un approccio sobrio e riflessivo, l’autrice esplora come i riti invernali possano arricchire il tempo dedicato alla lettura e alla scoperta, offrendo idee per incontri e percorsi culturali. Un invito a vivere l’inverno con calma e curiosità, tra pagine e nuove esperienze.

Firenze, 21 gennaio 2026 – «Ho tenuto sempre due libri in tasca, uno da leggere e uno da scrivere». Così era solito dire Robert Louis Stevenson, poeta scozzese ottocentesco, ed è un po’ lo spirito che ha mosso la giornalista e scrittrice Isa Grassano nell’ideare «Book Winter Lover. Il taccuino per scaldarsi con le parole» (Giraldi Editore). Con una differenza soltanto: lei ha scelto di unire in un unico volume ciò che di solito viaggia separato - il piacere di leggere e quello di scrivere - creando un compagno d’inverno (e non solo) da portare sempre con sé. Un volume che tiene insieme storie, pensieri, rituali e suggerimenti e invita a vivere i mesi più freddi come un tempo da abitare (anche per chi come l’autrice vorrebbe il sole per 365 giorni all’anno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

