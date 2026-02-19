Furgoni e auto a noleggio | Locauto offre sconti fino al 31 marzo

Locauto ha deciso di offrire sconti sui furgoni e sulle auto a noleggio, a causa dell’aumento della domanda stagionale. La promozione, valida fino al 31 marzo, include tariffe ridotte per clienti privati e aziende con Partita IVA. In particolare, i privati possono usufruire di sconti fino al 10% entro il 23 febbraio, mentre le aziende hanno tempo fino alla fine di marzo per approfittarne. L’iniziativa mira a incentivare il noleggio in vista della primavera, quando le richieste di veicoli aumentano.

Locauto lancia sconti fino al 31 marzo: un’offerta per privati e aziende in vista della primavera. Locauto ha annunciato una serie di promozioni dedicate a chi cerca un’auto a noleggio, con sconti fino al 10% disponibili fino al 23 febbraio per i privati e fino al 31 marzo per le aziende con Partita IVA. L’iniziativa mira a incentivare le prenotazioni per la stagione invernale e primaverile, offrendo vantaggi sia per brevi viaggi che per esigenze professionali. Sconto del 10% per i privati: codice WINTER10 fino al 23 febbraio. Chi progetta un viaggio o ha bisogno di un’auto per spostamenti personali può beneficiare di uno sconto del 10% su tutte le prenotazioni fino al 23 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di LocautoIl 17 febbraio 2026, Locauto ha introdotto Tollpass, un dispositivo che elimina le code ai caselli per i clienti con auto a noleggio in Italia.

Noleggio auto con sconto del 10%: nuova promo flash da LocautoLocauto lancia una nuova promo flash con il 10% di sconto sul noleggio di auto e furgoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.