Furgoni e auto a noleggio | Locauto offre sconti fino al 31 marzo
Locauto ha deciso di offrire sconti sui furgoni e sulle auto a noleggio, a causa dell’aumento della domanda stagionale. La promozione, valida fino al 31 marzo, include tariffe ridotte per clienti privati e aziende con Partita IVA. In particolare, i privati possono usufruire di sconti fino al 10% entro il 23 febbraio, mentre le aziende hanno tempo fino alla fine di marzo per approfittarne. L’iniziativa mira a incentivare il noleggio in vista della primavera, quando le richieste di veicoli aumentano.
Locauto lancia sconti fino al 31 marzo: un’offerta per privati e aziende in vista della primavera. Locauto ha annunciato una serie di promozioni dedicate a chi cerca un’auto a noleggio, con sconti fino al 10% disponibili fino al 23 febbraio per i privati e fino al 31 marzo per le aziende con Partita IVA. L’iniziativa mira a incentivare le prenotazioni per la stagione invernale e primaverile, offrendo vantaggi sia per brevi viaggi che per esigenze professionali. Sconto del 10% per i privati: codice WINTER10 fino al 23 febbraio. Chi progetta un viaggio o ha bisogno di un’auto per spostamenti personali può beneficiare di uno sconto del 10% su tutte le prenotazioni fino al 23 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di LocautoIl 17 febbraio 2026, Locauto ha introdotto Tollpass, un dispositivo che elimina le code ai caselli per i clienti con auto a noleggio in Italia.
Noleggio auto con sconto del 10%: nuova promo flash da LocautoLocauto lancia una nuova promo flash con il 10% di sconto sul noleggio di auto e furgoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Noleggio auto e furgoni veicoli in Italia: 2025 e prospettive 2026; 5 motivi per noleggiare auto o furgoni con Locauto a febbraio 2026; Massimiliano Salini relatore sulla revisione degli standard di emissione di CO2 delle auto e furgoni: Stop all’ideologia, ora un nuovo deal industriale per salvare l’automotive europeo; Corda molle, si paga dall'1 marzo: esenti (per un anno) auto e furgoni dei residenti nei 20 Comuni interessati.
Assalto a portavalori con finte auto della polizia a Brindisi e sparatoria con carabinieri: 2 fermati, il videoL’assalto armato a portavalori in piena mattinata sulla carreggiata in direzione sud della statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi ... fanpage.it
Rompe i freni del furgone e travolge auto, scooter e camion: traffico in tilt in via Padre Semeria a SanremoNella carambola è rimasto coinvolto anche un secondo furgone che stava salendo in direzione opposta e che non è riuscito a evitare l’impatto. L’urto ha provocato il ribaltamento del mezzo fuori ... riviera24.it
Se stai cercando un furgone km0, non stai semplicemente cercando un veicolo. Stai cercando un compagno di lavoro, affidabilità e disponibilità immediata. Da To.Ma Auto trovi furgoni km0 plurimarche, selezionati con attenzione, pronti a partire e pronti a lavo facebook