Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 14 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio, gestito dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale sui principali snodi stradali e sui mezzi pubblici, offrendo ai cittadini indicazioni utili per muoversi nella zona. La comunicazione viene trasmessa attraverso i canali ufficiali di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 Cody al Portonaccio direzione tangenziale est in via Cassia Veientana code altezza via della Giustiniana direzione Roma mentre in via Cassia altezza via Trionfale direzione La Storta spostiamo in viaggio finalmente in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre in via Nettunense rallentamenti a Pavona Cecchina e Fontana di Papa nelle due direzioni e poi ho la cena astrale abita è tutto oro un messaggio di sicurezza stradale fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un... Tutto quello che riguarda Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio di apertura il raccordo anulare risolto l'incidente in carreggiata esterna tra Appia ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook