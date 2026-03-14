Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 14 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della zona, aiutando gli automobilisti a pianificare meglio gli spostamenti durante la giornata. Le notizie vengono trasmesse attraverso i canali ufficiali e i sistemi di informazione del servizio.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Salaria per la presenza di un cantiere Ci sono code all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro ricordiamo che sul tratto interessato si transita su una sola corsia è Sempre nell'ambito dei Cantieri sulla ferrovia termini Centocelle proseguono i lavori di ripristino dei Binari a seguito dello scontro tra due treni avvenuto lo scorso IV Marzo la circolazione resta sospesa sull'intera tratta in alternativa è possibile utilizzare i bus della linea 105 da Gian Guido Lombardi e Astral... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci ... romadailynews.it La situazione del traffico sulle strade dell'Emilia-Romagna alle 7:50 di oggi (venerdì 13 marzo) nel collegamento in diretta di Alessandra Canale di Rai Mobilità a Buongiorno Regione - facebook.com facebook