Promesse scritte con ChatGpt | nozze vengono annullate dal giudice

L’impiego di intelligenza artificiale, come ChatGPT, sta influenzando diversi settori, compreso quello legale e matrimoniale. Tuttavia, le promesse di nozze redatte con strumenti automatizzati possono incontrare limiti legali, poiché il matrimonio è un atto giuridico che richiede il rispetto di formule e norme precise. In alcuni casi, l’uso improprio dell’AI può portare all’annullamento del matrimonio dal giudice, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure legali stabilite.

L'uso dell' intelligenza artificiale ha invaso ormai ogni ambito, ma per il momento ancora nessuno aveva pensato di sfruttarla per redigere delle promesse nuziali: il problema è che il matrimonio è a tutti gli effetti un atto giuridico, e in quanto tale nella celebrazione devono essere rispettate delle formule e delle espressioni previste dalla legge, per cui uscire dai binari in modo eccessivo può avere delle conseguenze. È ciò che ha scoperto amaramente una coppia olandese, che a causa di Chat Gpt si è vista annullare dal Tribunale distrettuale di Overijssel le nozze celebrate a Zwolle l'anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

