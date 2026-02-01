Da Milano a Como col carico di droga nell’auto | 5 giovani fermati dalla polizia

Questa notte, a Como, la polizia ha fermato un’auto proveniente da Milano. A bordo, cinque giovani, tra cui un ragazzo di 19 anni con precedenti, sono stati trovati con un carico di droga. Il ragazzo è stato subito arrestato per detenzione ai fini di spaccio. La squadra di polizia ha sequestrato la sostanza e portato i giovani in questura.

Milano, 1 febbraio 2026 – Un ragazzo milanese di 19 anni, con precedenti, è stato arrestato questa notte dalla polizia di Como per detenzione ai fini di spaccio di droga. Verso l'una e trenta di questa notte, una Volante ha fermato un’auto con cinque ragazzi a bordo, due uomini e tre donne, tutti provenienti dall'hinterland milanese e di età compresa tra i 17 e i 20 anni. 08-10-2010 COMO TRIBUNALE GENERICA FOTO CUSA CELL 335 6855682 Il sospetto. Vista la preoccupazione sul volto dei ragazzi e colpiti dal forte odore acre proveniente dal mezzo, i poliziotti hanno chiesto se ci fosse della droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano, due giovani sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione di droga e ricettazione, trovati in possesso di hashish e oltre 75 mila euro in contanti.

