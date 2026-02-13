Val del Liro valutano male il percorso e restano bloccati sul sentiero del Bivacco Zeb | tre giovani recuperati dall’elisoccorso

Tre giovani escursionisti sono rimasti bloccati sul sentiero del Bivacco Zeb in Val del Liro, perché hanno valutato male il percorso e si sono persi. La sera di ieri, il Soccorso Alpino di Dongo è intervenuto con l’elicottero per portarli in salvo. I ragazzi avevano affrontato il sentiero senza conoscere bene il tracciato, rischiando di rimanere isolati.

Intervento del Soccorso Alpino nella serata di ieri, 12 febbraio, in Val del Liro. I tecnici della Stazione di Dongo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) sono stati attivati lungo il sentiero che conduce al Bivacco Zeb per recuperare tre giovani escursionisti in difficoltà. I ragazzi, illesi, non erano più in grado di proseguire in sicurezza a causa delle condizioni ambientali e della sottovalutazione dell’impegno richiesto dal percorso. L’operazione si è conclusa con l’intervento dell’elisoccorso di decollato da Sondrio, che ha provveduto al recupero e al trasporto a valle in sicurezza.🔗 Leggi su Quicomo.it Tentano di raggiungere il bivacco con la neve e al buio ma restano bloccati, soccorsi due giovani turisti Bloccati su un pendio ghiacciato: quattro giovani recuperati dai vigili del fuoco Giovedì 1 gennaio, i vigili del fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 per soccorrere quattro giovani bloccati su un pendio ghiacciato vicino alla Malga Pozzuolo, a circa 2100 metri di quota sopra Ponte di Legno.