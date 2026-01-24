vi racconto la storia della delta force scrive vecchiarino

La Delta Force è un’unità speciale dell’esercito statunitense, nota per le sue operazioni di alta precisione e riservatezza. In questo articolo, scrive Vecchiarino, ripercorriamo la storia di questa organizzazione, con particolare attenzione al ruolo svolto in eventi recenti come l’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Un’analisi obiettiva e approfondita per comprendere meglio le attività e l’importanza strategica di questa unità d’élite.

In seguito all’arresto del Presidente del Venezuela Nicolas Maduro l’attenzione internazionale è tornata a posarsi sulla Delta Force, l’unità d’élite dell’esercito statunitense che da decenni opera nell’ombra. Ogni volta che il suo nome riaffiora, si riaccende il fascino che da sempre la circonda: un reparto invisibile e silenzioso, protagonista delle operazioni più importati e audaci degli ultimi anni. Questa è la sua storia. LE FORZE SPECIALI TIER ONE. La Delta Force, ufficialmente denominata 1st Special Forces Operational Detachment – Delta (1st Sfod-D), è un’unità dell’Esercito degli Stati Uniti creata per eseguire operazioni speciali, dipendente dal Joint Special Operations Command – Jsoc, Comando Congiunto per le Operazioni Speciali. 🔗 Leggi su Formiche.net

Delta Force, la fabbrica americana della guerra invisibileDelta Force rappresenta uno dei più segreti e meno conosciuti comparti delle forze speciali statunitensi.

