Verstappen si sfoga dopo la Sprint Race | Ho una macchina inguidabile un disastro per me

Dopo la Sprint Race del GP Cina, Max Verstappen si è lasciato andare a uno sfogo, definendo la sua vettura inguidabile e un vero disastro per lui. Il pilota della Red Bull ha concluso in nona posizione, un risultato che evidentemente non lo soddisfa. La situazione ha portato a una dichiarazione franca e senza mezzi termini, senza insinuazioni o analisi più approfondite.

Max Verstappen si è classificato al nono posto nella Sprint Race del GP Cina, un risultato deludente che ha portato a un pesante sfogo il campione della Red Bull. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Checo Perez si sfoga: “Essere compagno di Verstappen in Red Bull è il peggior lavoro in Formula 1”Il pilota messicano ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza accanto all'olandese, con pressioni e tensioni insostenibili. Hakimi si sfoga dopo il rinvio a giudizio per stupro: “Ora basta un’accusa per giustificare un processo”Achraf Hakimi ha rotto il silenzio sulla questione legale che lo coinvolge dal 2023 per accuse di violenza sessuale da parte di una 23enne: "Anche se... Tutto quello che riguarda Sprint Race Temi più discussi: Verstappen si sfoga dopo la Sprint Race: Ho una macchina inguidabile, un disastro per me; Rabbia Verstappen, altra stroncatura totale: F1 di sasso; In Cina è ancora dominio Mercedes ma la Ferrari non molla. Le parole di Hamilton fanno sperare per la Sprint; F1 | Russell si prende la pole della sprint a Shanghai. Ferrari scivola nel momento decisivo. Formula 1, Gp Austin: Verstappen si prende Sprint e pole. Leclerc parte terzo. VIDEOMax Verstappen ha ottenuto la pole position del gran premio delle Americhe di formula uno, in programma sul circuito di Austin, in Texas. Al fianco della sua Red Bull, in prima fila, partirà la ... tg24.sky.it Verstappen furioso dopo le qualifiche Sprint in Cina: Un disastro totale, la macchina non ha gripMax Verstappen scatterà solo ottavo nella Sprint del GP di Cina 2026 e non nasconde la frustrazione: Niente grip, niente bilanciamento. In curva perdiamo tantissimo tempo. La RB22 e la nuova power u ... automoto.it George Russell claims the win in the first F1 Sprint of the season! L’inglese della Mercedes conquista la Sprint Race in Cina, precedendo al traguardo le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton #AutodromoNazionaleMonza #TheTempleOfSpeed # x.com F1 - RUSSELL VINCE LA SPRINT IN CINA, SUL PODIO LE FERRARI. ANTONELLI 5º, VERSTAPPEN 9º È di George Russell la vittoria della Sprint Race di Shanghai, piazzandosi davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Seguono Land - facebook.com facebook