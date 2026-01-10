Verso Catania-Cavese | ventitré rossazzurri convocati

In vista della partita tra Catania e Cavese, in programma domani alle 14.30 allo stadio “Angelo Massimino”, mister Toscano ha convocato ventitré giocatori. L’incontro, valido per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La sfida si svolgerà in un contesto di alta competizione e attenzione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

In vista della gara con la Cavese, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventitré calciatori.Di seguito, gli atleti a disposizione:1 Kl?vs.

