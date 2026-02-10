Il Milan si prepara alla sfida di Pisa con l’obiettivo di restare in corsa per lo scudetto. Leao torna a disposizione, mentre Allegri deve fare a meno di Pulisic, che resta fuori per infortunio. La partita di venerdì diventa una prova decisiva per i rossoneri, che sanno di non potersi permettere errori in questa fase finale del campionato.

Il treno scudetto non aspetta e per il Milan di Massimiliano Allegri la trasferta di venerdì a Pisa assume i contorni di un vero e proprio dentro o fuori. Dopo la sosta forzata dovuta al rinvio del match contro il Como, i rossoneri si riaffacciano al campionato con l’obbligo di riaccendere i motori in una serata che profuma di vigilia strategica: vincere all’Arena Garibaldi non significherebbe solo riprendere la marcia, ma posizionarsi in poltrona per godersi il “regalo” che arriverà inevitabilmente dal Derby d’Italia di San Siro. La sfida tra Inter e Juventus, infatti, rappresenta per il Diavolo una situazione win-win: un pareggio sarebbe l’incastro perfetto, ma qualunque esito permetterebbe ad Allegri di rosicchiare punti ai leader della classifica o di blindare ulteriormente il piazzamento Champions contro una diretta inseguitrice. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Milan a Pisa per l’ultima chiamata scudetto: torna Leao, ma Allegri deve rinunciare a Pulisic

Approfondimenti su Milan Pisa

Roma-Milan rappresenta un crocevia importante nella corsa allo scudetto.

Il Milan sta lavorando duramente per recuperare Pulisic e Leao in vista della partita di venerdì contro il Pisa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Pisa

Argomenti discussi: Milan: Saelemaekers e Pulisic obiettivo recupero per il Pisa; Pisa-Milan, info accrediti; Pisa - Milan: come comprare il biglietto; Milan, Pulisic e Leao verso la convocazione per il Pisa. Saelemaekers non verrà rischiato.

Probabili formazioni Pisa-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Durosinmi, Saelemaekers, Nkunku, Leao e PulisicPisa-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Da ... goal.com

Il Milan deve affrontare Pisa e Como in pochi giorni per tenere il passo in Serie AL’AC Milan si prepara ad affrontare un periodo cruciale con quattro partite fondamentali per consolidare la propria posizione in classifica e puntare in alto. Il calendario della Serie A continua a ri ... notiziemilan.it

#Milan, #Leao in gruppo e in ripresa: c'è il Pisa nel mirino dell'attaccante portoghese - facebook.com facebook

Verso Pisa-Milan: Leao ci sarà, in dubbio Pulisic, Saelemaekers verso il no x.com