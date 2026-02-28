Cremonese-Milan Allegri lancia Pulisic | Magari domani torna al gol

Prima della partita tra Cremonese e Milan, l'allenatore dei rossoneri ha annunciato che Pulisic potrebbe tornare a segnare, senza confermare se scenderà in campo dall'inizio. Ha anche commentato l'assenza di alcuni titolari e le possibilità di rotazione in vista della sfida. La partita si giocherà oggi e il tecnico ha sottolineato l'importanza di affrontare la gara con attenzione.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare meglio, ma ora si decide la stagione. Negli ultimi tre mesi si decide campionato, posti Champions League e da domani inizia la discesa". LEGGI ANCHE: Bomba di Romano: "Il Milan in trattativa molto avanzata per André". I dettagli>>> Sull'obiettivo di recuperare l'affiatamento tra Rafa Leao e Pulisic: "Più che l'affiatamento, conta che stanno tutti bene ora. Domani non so ancora chi far giocare. Anche domani l'ultima mezz'ora ci sarà bisogno di chi sta in panchina. Pulisic è cresciuto mentalmente e fisicamente, tornerà al gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

