MagicLand assume per l’estate | scopri per quali profili non è richiesta esperienza

MagicLand di Valmontone cerca personale per la stagione 2026. Il parco divertimenti apre le selezioni e cerca candidati senza esperienza per alcuni profili. Le assunzioni riguardano principalmente ruoli stagionali in vista della riapertura prevista per la primavera e l’estate. Chi vuole lavorare nel parco può candidarsi subito, senza bisogno di aver già lavorato in passato.

MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026. Il parco divertimenti di Valmontone, in provincia di Roma, avvia una nuova campagna di assunzioni in vista della riapertura primaverile ed estiva. L’obiettivo è quello di rafforzare l’organico durante i mesi di maggiore affluenza. Le opportunità si rivolgono a profili diversi, rappresentando un’occasione anche per chi è alla prima esperienza lavorativa o alla ricerca di un impiego temporaneo nel settore dei servizi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle assunzioni stagionali legate al turismo e all’intrattenimento, comparti che ogni anno generano numerose opportunità occupazionali, soprattutto nei territori a forte richiamo turistico come il Lazio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Approfondimenti su MagicLand Valmontone

Ultime notizie su MagicLand Valmontone

