Genoa-Cagliari le scelte di De Rossi e Pisacane

Il Genoa affronta il Cagliari nel primo turno del girone di ritorno della Serie A 2025/2026, in programma lunedì 12 gennaio alle 18. Le scelte di formazione di De Rossi e Pisacane saranno fondamentali per il proseguimento della stagione. Entrambe le squadre cercano continuità e risultati importanti, in un match che apre una fase cruciale del campionato.

Inizia il girone di ritorno della serie A 20252026 e per il Grifone l'appuntamento è fissato per lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris, dov'è atteso il Cagliari di Pisacane. Per De Rossi decima partita sulla panchina rossoblu. Attesi allo stadio circa trentamila tifosi.

Genoa-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla - Cagliari: le squadre di De Rossi e Pisacane cercano un successo chiave per allontanarsi dalla zona retrocessione ... cagliaripad.it

Genoa-Cagliari. L'Unione Sarda: "L'ex Mazzitelli suona la carica" "Domani alle 18:30 Genoa-Cagliari. L'ex Mazzitelli suona la carica". Questo il titolo nella prima pagina de L'Unione Sarda. Nella prima sportiva: "Alla fine Mazzitelli si è preso il Cagliari". E' prota - facebook.com facebook

Cagliari, Pisacane pensa al turnover per la gara con il Genoa x.com

