Vernazza | Nessun motivo per dubitare della conferma di Allegri Leao con Kean …

Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che non ci sono motivi per mettere in dubbio la conferma di Allegri come allenatore. Ha anche menzionato il possibile arrivo di Kean durante l’estate e la presenza di Leao nel reparto offensivo della squadra. La discussione riguarda principalmente le scelte di mercato e la composizione dell’attacco.

"Non c’è motivo di dubitare sulla riconferma di Massimiliano Allegri. Oggi Inter e Milan sono la prima e la seconda del campionato e il fatto che abbiano già le idee chiare sulla prossima annata rappresenta un vantaggio, da implementare con il mercato. Salvo cataclismi, Allegri ha centrato l’obiettivo, riportare il Milan in Champions. Lo scudetto sarebbe un’impresa eccezionale. Già così, l’allenatore si è guadagnato il diritto a intervenire nelle scelte di mercato". Queste le parole del giornalista Sebastiano Vernazza. Nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato anche di Leao e Kean. Ecco l'estratto. "Non si può... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Vernazza: “Nessun motivo per dubitare della conferma di Allegri. Leao con Kean …” Articoli correlati Calciomercato, Kean per il Milan del futuro: ritroverebbe Allegri, giocherebbe con LeaoSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e... Leggi anche: Il filo rosso di Allegri: Leao oggi, Kean e Vlahovic domani