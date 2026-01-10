Il filo rosso di Allegri | Leao oggi Kean e Vlahovic domani

Il filo rosso di Allegri: Leao oggi, Kean e Vlahovic domani In un percorso che collega passato, presente e futuro dell’attacco del Milan, emerge una linea strategica condivisa. Si tratta di un’idea che va oltre le semplici scelte tattiche o di mercato, riflettendo una visione coerente e strutturata. Questa continuità evidenzia come la società e l’allenatore lavorino con attenzione alle dinamiche di rosa, puntando a una crescita costante e a una pianificazione a lungo termine.

C’è una linea che attraversa passato, presente e futuro dell’attacco rossonero. Non è una coincidenza tattica, né un semplice incastro di mercato. È una visione, ed è firmata da Massimiliano Allegri. Dentro quella linea convivono Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic. Tre attaccanti diversi, un’unica idea di calcio. Come raccontato nell’editoriale a firma Milannews.it, oggi il campo racconta una verità precisa: Leao centravanti non è più un esperimento. È una scelta. Leao numero nove: una trasformazione riuscita. Allegri ha fatto ciò che pochi avrebbero avuto il coraggio di tentare fino in fondo: spostare Leao al centro, trasformandolo da esterno devastante a attaccante di riferimento. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Il filo rosso di Allegri: Leao oggi, Kean e Vlahovic domani Leggi anche: Allegri: “Il Napoli sarà arrabbiato, è una gara difficile. Fofana recuperato, Leao vediamo domani” Leggi anche: Allegri: “Domani segniamo così”. Rafa Leao e Pulisic come Pato e Robinho Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tuttosport - Leao, Kean, Vlahovic: il ballo dei nove del Milan - Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic hanno un filo rosso che li unisce: Massimiliano Allegri. milannews.it

Leao, Kean, Vlahovic: Milan, il ballo dei 9. Tre centravanti legati da un filo comune: Allegri - Dopo che il portoghese è stato trasformato in punta, sul calciomercato Max non molla l’osso in attacco. tuttosport.com

Terapia Allegri per Leao: il confronto post Juve-Milan - La terapia Allegri con Leao è iniziata e Max ha intenzione di scuotere il portoghese, per rimetterlo al centro del Milan. sport.sky.it

