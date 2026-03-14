Le canzoni di Sanremo nella classifica FIMI | Samurai Jay primo non classificati Renga e Patty Pravo

Nella classifica FIMI, le canzoni di Sanremo 2026 occupano i primi posti: al primo è presente Ossessione di Samurai Jay, seguito da Sayf e da Per sempre sì, vincitrice del festival. Renga e Patty Pravo non sono classificati in questa graduatoria. La top ten riflette le preferenze del pubblico in attesa di nuovi eventi musicali.

Sanremo 2026 continua a dominare la classifica FIMI: al primo posto c’è Ossessione di Samurai Jay seguito da Sayf e dalla canzone Per sempre sì, vincitrice del Festival. Tra i brani della serata dei duetti in classifica, il miglior risultato lo ottiene Ditonellapiaga con TonyPitony. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Da Patty Pravo a Renga, da Saul da Vinci a Fedez e Masini, abbiamo ascoltato in anteprima le canzoni dei 30 big in gara Tutto quello che riguarda Le canzoni di Sanremo nella classifica... Temi più discussi: Samurai Jay domina la classifica Spotify: 7,6 milioni di stream per Ossessione; Si chiama Gennaro Amatore in arte Samurai Jay ed è lui il vero vincitore di Sanremo 2026; Chi ha vinto Sanremo 2026 nella sfida streaming, ascolti e vendite?; È Samurai Jay il vincitore (per ora) di Sanremo in streaming. Le canzoni di Sanremo che sono virali su TikTokTra trend, meme e coreografie virali, alcune canzoni di Sanremo stanno trovando una seconda vita su TikTok. Da Sayf a Samurai Jay, ecco i brani che stanno conquistando i social ... vanityfair.it TESTO COMPLETO OSSESSIONE CANZONE SAMURAI JAY SANREMO 2026/ Ti amo solo di venerdìSamurai Jay, testo completo Ossessione che canterà Sanremo 2026: un brano nato in cameretta dalla forte influenza cubane e reggeaton ... ilsussidiario.net #Sanremo2026 - Cover - 25° posto - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci - "Baila morena" (2001) Siamo alla canzone 25° classificata per la serata cover al Festival di Sanremo 2026, ed eccoci a Samurai Jay, che si è fatto affiancare da Belén Rodríg - facebook.com facebook Podio #Singoli: 1 Ossessione - Samurai Jay 2 Per sempre sì - Sal Da Vinci 3 Tu mi piaci tanto - Sayf Tutte le chart online su fimi.it #TopOfTheMusic x.com