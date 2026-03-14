Le canzoni di Sanremo nella classifica FIMI | Samurai Jay primo non classificati Renga e Patty Pravo

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classifica FIMI, le canzoni di Sanremo 2026 occupano i primi posti: al primo è presente Ossessione di Samurai Jay, seguito da Sayf e da Per sempre sì, vincitrice del festival. Renga e Patty Pravo non sono classificati in questa graduatoria. La top ten riflette le preferenze del pubblico in attesa di nuovi eventi musicali.

Sanremo 2026 continua a dominare la classifica FIMI: al primo posto c’è Ossessione di Samurai Jay seguito da Sayf e dalla canzone Per sempre sì, vincitrice del Festival. Tra i brani della serata dei duetti in classifica, il miglior risultato lo ottiene Ditonellapiaga con TonyPitony. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Le canzoni di Sanremo nella classifica...

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