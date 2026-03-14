Silvia Toffanin conduce questa settimana due nuovi appuntamenti di Verissimo, il programma di interviste in onda nel weekend su Canale 5. Oggi, sabato 14 marzo, e domani, domenica 15 marzo, il pubblico potrà seguire le conversazioni con Patty Pravo, Elettra Lamborghini e Francesco Renga. La trasmissione si concentra sulle interviste ai protagonisti della scena musicale e dello spettacolo.

Silvia Toffanin torna con due nuovi appuntamenti di Verissimo, il programma di interviste del weekend di Canale 5, in onda oggi, sabato 14 marzo, e domani, domenica 15 marzo. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 14 marzo – ore 16.30. A Verissimo, la nuova fase di vita dell’ex tennista Camila Giorgi, che nelle settimane scorse ha annunciato via social prima la sua gravidanza e poi di essersi sposata. Con lei in studio il marito Andreas Pasutti. Ospiti del programma anche Alexia, pronta a tornare sul palco con un concerto-evento a Milano, l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio e la modella ed ex gieffina Helena Prestes, che sta attraversando un periodo doloroso per la perdita del padre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Verissimo: è ancora effetto Sanremo con Patty Pravo, Elettra Lamborghini e Francesco Renga

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