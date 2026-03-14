Verissimo Helena Prestes in lacrime per la morte del papà | Non ci sono riuscita

Helena Prestes si è lasciata andare alle lacrime durante un’intervista, parlando della perdita del padre. Ha raccontato che la loro ultima conversazione è avvenuta poco prima che lui entrasse in ospedale, e che lui le aveva chiesto di andare in Italia, ma lei aveva spiegato di non poterlo fare a causa di impegni e responsabilità. La donna ha espresso il suo dolore per non essere riuscita a stare vicino a lui in quei momenti.

"L’ultima chiacchierata prima che entrasse in ospedale è stata questa: lui mi chiedeva di venire in Italia e io gli dicevo che non potevo, che dovevo gestire altre responsabilità. Avevo appena comprato casa, pensavo di avere tempo. Mi ero ripromessa di portarlo qua, ma non ci sono riuscita": Helena Prestes in lacrime nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando della morte del papà e del suo ultimo desiderio di venire in Italia. L'ex concorrente del Grande Fratello, inoltre, ha raccontato di non essere riuscita ad andare in Brasile per il funerale: "Non facevo in tempo, mi sono sentita con le mani legate e ho partecipato tramite telefono. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Verissimo, Helena Prestes in lacrime per la morte del papà: "Non ci sono riuscita" Articoli correlati Helena Prestes in lacrime per la morte del padre: “Non ho realizzato il suo ultimo desiderio”Helena Prestes a Verissimo parla della morte del padre, un lutto che l’ha colpita profondamente non solo per la scomparsa in sé, ma per il peso di... Leggi anche: Helena Prestes a Verissimo: ‘Papà in coma, l’ho trovato tramite un giornale’, i progetti con Javier Altri aggiornamenti su Helena Prestes Temi più discussi: Helena Prestes ospite a Verissimo sabato 14 marzo; Helena Prestes, dove vive: la nuova casa a Lecco, l'open space total white, la vista mozzafiato; E-Planet: Le Storie di: piante da tutelare Video; Vi racconto: Ep.8 - Pupi Avati Video. Helena Prestes in lacrime per la morte del padre: Non ho realizzato il suo ultimo desiderioHelena Prestes a Verissimo parla della morte del padre, un lutto che l’ha colpita profondamente non solo per la scomparsa in sé, ma per il peso di una ... fanpage.it Helena Prestes in lacrime a Verissimo, il rimorso dopo la morte del padre che aveva perdonatoDal padre violento al perdono ma Helena Prestes oggi a Verissimo non smette di piangere e di stare male per la morte del genitore ... ultimenotizieflash.com #helena prestes: «Non sono andata al funerale di papà, non facevo in tempo. Ho partecipato al telefono. Mamma non si è fatta sentire» x.com "Non pensavo mi sarebbe mancato cosi tanto" Helena Prestes piange a Verissimo per la morte di suo padre - facebook.com facebook