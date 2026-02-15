Helena Prestes a Verissimo | ‘Papà in coma l’ho trovato tramite un giornale’ i progetti con Javier

Helena Prestes si è recata in Brasile perché il padre si trova in coma, una notizia che ha appreso leggendo un articolo di giornale. La modella ha raccontato di aver scoperto la situazione del genitore in modo improvviso, mentre era in Italia, e si è subito messa in viaggio. Durante l’intervista a Verissimo, ha parlato anche dei progetti futuri con Javier, il suo partner.

Perché Helena Prestes è volata d’urgenza in Brasile?. Lacrime trattenute, voce incrinata e una confessione che spiazza il pubblico. Ospite del 15 febbraio Verissimo, Helena Prestes ha raccontato i recenti problemi di salute del padre, colpito da ictus e ricoverato in ospedale in Brasile. La notizia le è arrivata nel modo più crudele possibile: “Ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un’amica di mia sorella mi ha mandato una foto. Sono rimasta scioccata. Ho iniziato a cercarlo e l’ho trovato”. Un racconto che ha il sapore dell’abbandono e dell’urgenza. La modella, 35 anni, non aveva rapporti stabili con il padre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Helena Prestes, ex gieffina brasiliana, si è presentata a ‘Verissimo’ domenica 15 febbraio accompagnata dal fidanzato Javier Martinez, per condividere i dettagli del suo ritorno in Italia e il progetto di aprire una nuova attività nel settore della moda.

Helena Prestes torna in Italia dopo aver passato del tempo in Brasile con suo padre.

