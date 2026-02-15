Helena Prestes a Verissimo | ‘Papà in coma l’ho trovato tramite un giornale’ i progetti con Javier
Helena Prestes si è recata in Brasile perché il padre si trova in coma, una notizia che ha appreso leggendo un articolo di giornale. La modella ha raccontato di aver scoperto la situazione del genitore in modo improvviso, mentre era in Italia, e si è subito messa in viaggio. Durante l’intervista a Verissimo, ha parlato anche dei progetti futuri con Javier, il suo partner.
Perché Helena Prestes è volata d’urgenza in Brasile?. Lacrime trattenute, voce incrinata e una confessione che spiazza il pubblico. Ospite del 15 febbraio Verissimo, Helena Prestes ha raccontato i recenti problemi di salute del padre, colpito da ictus e ricoverato in ospedale in Brasile. La notizia le è arrivata nel modo più crudele possibile: “Ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un’amica di mia sorella mi ha mandato una foto. Sono rimasta scioccata. Ho iniziato a cercarlo e l’ho trovato”. Un racconto che ha il sapore dell’abbandono e dell’urgenza. La modella, 35 anni, non aveva rapporti stabili con il padre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
L’ex gieffina Helena Prestes ospite a ‘Verissimo’. Al suo fianco il fidanzato Javier Martinez
Helena Prestes, ex gieffina brasiliana, si è presentata a ‘Verissimo’ domenica 15 febbraio accompagnata dal fidanzato Javier Martinez, per condividere i dettagli del suo ritorno in Italia e il progetto di aprire una nuova attività nel settore della moda.
Helena Prestes torna in Italia, in arrivo il ricongiungimento con Javier
Helena Prestes torna in Italia dopo aver passato del tempo in Brasile con suo padre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Helena Prestes e Javier Martinez ospiti a Verissimo; L’ex gieffina Helena Prestes ospite a ‘Verissimo’. Al suo fianco il fidanzato Javier Martinez; Saul Nanni, Marina La Rosa, Helena Prestes e Javier Martinez e gli altri ospiti di Verissimo; Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e le interviste.
Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: «Arriveranno sia il matrimonio che un figlio, ma dobbiamo sistemare delle cose prima»Torna il tanto atteso talk show della domenica con Silvia Toffanin. Nella puntata di Verissimo di oggi, domenica 15 febbraio 2026, sono tanti gli ospiti attesi. Tra questi ... ilmessaggero.it
Helena Prestes e Javier Martinez: Vogliamo sposarci ma...Helena Prestes e Javier Martinez: Vogliamo sposarci ma... . A Verissimo la modella e il pallavolista festeggiano un anno di amore ... tgcom24.mediaset.it
“Con me e mia sorella è stato violento”. Helena Prestes torna a parlare del padre, colpito da un ictus e ancora in ospedale in Brasile. Accanto a lei, Javier Martinez, che l’ha spinta a partire nonostante tutto. facebook