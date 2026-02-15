pisa rinnova il patrimonio verde con 243 nuove piantumazioni

A Pisa, il Comune ha piantato 243 alberi tra febbraio e ora per aumentare il verde pubblico. La decisione nasce dalla volontà di migliorare gli spazi all’aperto e rendere più accoglienti le aree cittadine. Sono stati scelti diversi tipi di alberi, anche vicino alle scuole, per offrire ombra e frescura ai passanti.

Da febbraio il Comune ha avviato un articolato intervento di messa a dimora di nuovi alberi in città che interessa aree verdi pubbliche, strade cittadine e giardini scolastici. L’operazione prevede la piantumazione complessiva di 243 alberi, finalizzata sia all’incremento del patrimonio arboreo comunale, alla reintegrazione di alcuni esemplari non attecchiti nel corso degli ultimi due anni, per migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e urbana della città, attraverso una gestione programmata del verde pubblico. "Questi interventi - osserva l’assessore al verde pubblico, Virginia Mancini - si inseriscono in un lavoro costante di monitoraggio e gestione del patrimonio arboreo, che consente di intervenire quando serve e di pianificare nel tempo il rinnovo delle alberature. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Comune di Pisa ha avviato un grande progetto di piantumazione per rendere la città più verde, perché vuole migliorare la qualità dell’aria e offrire spazi più piacevoli ai cittadini.

