Nascondeva cocaina nelle calze | 73enne denunciato per spaccio tradito dal viavai di clienti

Un 73enne è stato denunciato per spaccio dopo che la polizia di Genova ha scoperto cocaina nascosta nelle sue calze. Il sospetto è nato dal continuo viavai di persone nell’edificio, che si fermavano brevemente prima di andarsene. L’attenzione degli agenti ha portato a un’operazione che ha evidenziato attività illecite, evidenziando come movimenti sospetti possano tradire comportamenti illegali.

Un sospetto viavai di persone che si introducevano nell’edificio per pochi minuti, per poi allontanarsi rapidamente, ha fatto scattare l’attenzione della polizia di Stato di Genova. Lunedì pomeriggio gli agenti hanno denunciato un uomo di 73 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: In casa nascondeva hashish e marijuana, 29enne denunciato per spaccio dai carabinieri Viavai sospetto dall'appartamento, blitz dei carabinieri: trovato oltre 1 chilo di cocainaVenerdì 2, i carabinieri di Bondeno e Ferrara hanno eseguito un’operazione che ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina in un appartamento locale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Cocaina nelle mutande: arrestato - Nascondeva nelle mutande 105 grammi di cocaina il 51enne forlivese, incensurato, arrestato lo sabato pomeriggio della scorsa settimana dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì. ilrestodelcarlino.it Nascosti nelle gomme venti chili di cocaina, spacciatore finisce ai domiciliari - Oltre venti chili di cocaina, nascosti nello pneumatico di scorta sulla macchina. È il grosso quantitativo di droga scoperto domenica sera dalla polizia di Stato a Cadelbosco, a bordo dell’auto di ... ilrestodelcarlino.it Treviso, giardiniere arrestato: nascondeva la cocaina nel terreno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.