spaccio a matera 65enne trafficava ecstasy e mdma e nascondeva 150mila euro nelle buste del pane arrestato

A Matera un uomo di 65 anni è stato arrestato durante un'operazione antidroga. La polizia ha trovato nell’abitazione hashish, cocaina ed ecstasy, oltre a più di 138mila euro in contanti nascosti in buste di pane. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche 150mila euro in contanti e sostanze stupefacenti di vario tipo.

Un arresto e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti e denaro, questo il bilancio di un'operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Matera. Un uomo di 65 anni è stato fermato e trovato in possesso di hashish, cocaina, ecstasyMDMA e oltre 138.595 euro in contanti nell'ambito di un'indagine mirata contro lo spaccio di droga. Operazione antidroga a Matera Il controllo e la perquisizione Sequestri di droga e denaro Provvedimenti e custodia cautelare Rispetto della presunzione di innocenza Operazione antidroga a Matera Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'arresto è stato il risultato di una specifica attività investigativa della Squadra Mobile finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

