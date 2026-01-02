Venus Williams giocherà a 45 anni gli Australian Open! Wild card per l’americana c’è il dubbio Kyrgios
Venus Williams parteciperà agli Australian Open 2025, a 45 anni, grazie a una wild card. La sua presenza rappresenta un’occasione speciale nel quadro del torneo, che si svolgerà dal 18 gennaio. Restano ancora da chiarire alcune questioni, come la possibile partecipazione di Kyrgios. L’attesa cresce mentre si avvicina l’inizio della principale competizione australiana di tennis.
Il conto alla rovescia prosegue in vista degli Australian Open 2025, il cui inizio è previsto il 18 gennaio. Ebbene, gli organizzatori hanno sciolto le riserve non completamente su tennisti e tenniste che saranno presenti nel tabellone principale grazie alle wild card. Inviti che che sono stati ricevuti in campo maschile dal padrone di casa James Duchworth, dal cinese Bu Yunchaokete, dall’americano Patrick Kypson, dal francese Kyrian Jacquet e dall’australiano Rinky Hijikata. Tra le donne, ci sono l’aussie Emerson Jones, la kazaka Zarina Diyas, la statunitense Elizabeh Mandlik, la transalpina Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, le australiane Priscilla Hon, Talia Gibson e Taylah Preston e, last but not least, Venus Williams. 🔗 Leggi su Oasport.it
