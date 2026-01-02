Venus Williams riceve la wild card a 45 anni

Venus Williams, 45 anni, riceve una wild card per il torneo di Melbourne 2026, segnando il suo ritorno dopo tre anni di assenza dal Major australiano. La sette volte campionessa del Grande Slam non ha partecipato alla competizione dal 2021, e questa opportunità rappresenta un nuovo capitolo nella sua lunga carriera. La sua presenza suscita interesse tra gli appassionati di tennis, confermando la sua continua partecipazione a livello professionale.

Venus Williams ha ricevuto una wild card per gli Australian Open 2026, che la vedrà diventare la donna più anziana a competere nel tabellone principale del Grande Slam. La 45enne non gioca al primo major dell'anno dal 2021, quando raggiunse gli ottavi prima di perdere contro Sara Errani. La Williams è stata due volte finalista al Melbourne Park, dove ha perso contro la sorella Serena nella finale nel 2003 e nel 2017.

